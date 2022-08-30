Україна готується до евакуації жителів окупованого Криму

Для України життя громадян - безумовний пріоритет

Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів на період активної деокупації півострова. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зрозуміло, що для України життя громадян - безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації", – зазначив представник Офісу президента.

Подоляк закликав усіх жителів окупованого півострова триматися якомога далі від військових об’єктів та перевірити укриття.