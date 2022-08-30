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Україна готується до евакуації жителів окупованого Криму
Фото: Уніан
Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів на період активної деокупації півострова. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Зрозуміло, що для України життя громадян - безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації", – зазначив представник Офісу президента.
Подоляк закликав усіх жителів окупованого півострова триматися якомога далі від військових об’єктів та перевірити укриття.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Крим стане частиною ЄС.
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30 08 2022 20:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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