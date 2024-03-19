Чехія намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо" – Петр Павел

Чехія знайшла за межами ЄС близько 800 тисяч снарядів для ЗСУ.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна намагається оперативно поставити артилерійські боєприпаси в Україну. Він підкреслив, що виробництво необхідної кількості снарядів вимагає певного часу та розширення виробничих потужностей.

Проте, з урахуванням нагальності ситуації в Україні, Чехія шукає можливості постачання боєприпасів із різних джерел, цитує його слова "Радіо Свобода".

"Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо", – наголосив Павел.

За словами чеського президента, паралельно відбувається процес зі збільшення власних виробничих потужностей. Петр Павел також висловив надію, що незабаром європейські компанії зможуть забезпечити необхідний обсяг боєприпасів як для внутрішніх потреб, так і для України.

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому", - додав президент Чехії.

В лютому Петр Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі слід було зібрати необхідні кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина виділила тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.