Чехія наразі доставила в Україну 300 тисяч снарядів – МЗС

Міністр підтвердив, що Україна отримає боєприпаси до червня.

Чехія "на межі" постачання Україні тисяч артилерійських боєприпасів, заявив тамтешній міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Зараз країна має 300 тисяч снарядів, які дозволять ЗСУ отримати "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту, і які наша країна отримає до червня.

Про це повідомляє The Guardian.

"У нас є прямий досвід 40-річного перебування як сателіта москви, країни, в яку в 1968 році вторглися російські танки, щоб приборкати Празьку весну", — сказав Ліпавський, додаючи, що Чехія не змогла стояти осторонь в той час, як Україна залишилася без військової підтримки.

Нагадаємо, у лютому президент Петр Павел розповів, що Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів за межами ЄС, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити ЗСУ. Після цього до реалізації їх закупівлі долучилися 18 держав. Як наслідок, 7 березня прем'єр Петр Фіала заявив, що вже зібрано достатньо коштів для придбання першої партії — 300 тисяч снарядів, а 12 березня він наголосив, що для ЗСУ вдалося організувати ще 200 тисяч боєприпасів.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина виділила тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.