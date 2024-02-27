Чехія не планує відправляти війська в Україну

За словами прем'єр-міністра, нікому не потрібно боятися, що в Чехії буде розглядатися питання про якусь форму примусової війни.

Чеська Республіка не збирається відправляти війська в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляють Ceske Noviny.

Таким чином Фіала відреагував на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що кілька країн-членів НАТО і Європейського Союзу розглядають можливість відправки своїх солдатів в Україну на основі двосторонніх угод.

За словами прем'єр-міністра, нікому не потрібно боятися, що в Чехії буде розглядатися питання про якусь форму примусової війни.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що нічого подібного про слова Фіцо про відправку солдатів вона не чула.

"Я нічого подібного не чула і не читала", сказала вона.

Фіала зробив свою заяву ще до зустрічі в Парижі, на якій президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну.