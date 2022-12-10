Чехія не пускатиме до себе росіян за туристичними візами

Цей захід торкнеться російських мандрівників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом Євросоюзу

Чехія забороняє в'їзд громадян росії за туристичними шенгенськими візами з 25 жовтня.

"Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян рф. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони - тобто через наш міжнародний аеропорт - з метою туризму, спорту чи культури", - сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавскі.

Так, Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже закрили свої кордони для російських туристів.

Крім того, Чехія дозволила українським студентам вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам - дозволила в'їжджати на чеську територію.