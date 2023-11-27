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Чехія немає вільної зброї для поставок Україні – міністр оборони

27 листопада 2023, 08:41
Чехія немає вільної зброї для поставок Україні – міністр оборони
Фото: ukrinform.ua
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова розказала, що на складах армії вже не залишилося багато озброєння, яке Прага могла передати Україні.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

"Вже не так багато військової техніки, яку ми можемо відправити в Україну. З іншого боку, ми будемо намагатися компенсувати неможливість відправки озброєння з наших запасів, тому що ми не хочемо ставити під загрозу нашу обороноздатність, експортними ліцензіями, які ми надаємо приватним компаніям", - заявила Чернохова.

Вона додала, що Чехія має вільні виробничі потужності, щоб допомогти Україні через приватні компанії. Про це знають партнери за кордоном.

"Звичайно, деякі країни, які допомагають РФ, передають їй свою техніку, так само, як ми оснащуємо Україну. Наздогнати й перегнати іншу сторону в гонці озброєнь непросто, і для України це може означати, що деякі речі йдуть не так, як у Києві планували заздалегідь", - сказала чешський міністр оборони.

Раніше президент Чехії зробив заяву про контрнаступ ЗСУ і сказав, що надання необхідного Україні озброєння досі затримується,

 

Чезіязброя

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