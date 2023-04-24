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Чехія очікує роз'яснень від Пекіна після скандальних заяв

24 квітня 2023, 10:57
Чехія очікує роз'яснень від Пекіна після скандальних заяв
Фото: ukrinform.ua
Чехія занепокоєна заявами посла Китаю у Франції щодо суверенітету країн, які колись входили до складу СРСР.

Вона очікує коментарів від офіційного Пекіна з цього приводу.

Про це в Twitter заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Міністр сказав, що своїми словами посол Китаю фактично поставив під сумнів суверенітет низки держав, від країн Балтії до Центральної Азії. 

"Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв", – йдеться в твітті. 

Вчора посол Китаю Лу Шайє в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму "залежить від того, як сприймати проблему", і що півострів "від початку належав Росії".

Також Франція "стривожена" висловлюваннями китайського посла щодо Криму.
ЧехіяСРСРзаявасуверенітет

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