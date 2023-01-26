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ПОЛІТИКА

Чехія одержала першу компенсацію від ЄС за передане Україні озброєння

26 січня 2023, 09:42
Чехія одержала першу компенсацію від ЄС за передане Україні озброєння
Фото: ukrinform.ua
Перший платіж від Євросоюзу у розмірі 6,5 млн євро у якості компенсації за поставлене в Україну озброєння надійшов на рахунки Міноборони Чехії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Чехії.

Компенсації реалізуються через Європейський фонд миру, який слугує для фінансування пріоритетів ЄС у галузі оборони та безпеки.

"Підтримка України — наш стратегічний інтерес, і ми хочемо продовжувати його у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що навіть ЄС не вагався і одразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси Європейського фонду миру для підтримки своїх країн-членів, які допомагають Україні" , - заявила міністр оборони Яна Чорнохова.

Спочатку фонд був створений для фінансування місій та операцій ЄС, а також стабілізації країн-партнерів по сусідству. Вже 28 лютого 2022 року Рада ЄС прийняла рішення про те, що кошти мають бути спрямовані на компенсацію тим країнам-членам, які постачають військову техніку в Україну, та виділила на ці цілі перші 500 млн євро.

Навчальна місія ЄС для України, в якій бере участь Чехія з грудня минулого року, також фінансується за рахунок коштів Європейського фонду миру.

Нагадаємо, що Словаччина і Чехія готові віддати Україні танки Leopard.

ЄСЧехіякомпенсація

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