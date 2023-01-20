Словаччина і Чехія готові віддати Україні танки Leopard

Питання буде обговорюватись на конференції в Рамштайні

Словаччина і Чехія мали отримати танки Leopard 2 з Німеччини, у Рамштайні можуть запропонувати доставити їх в Україну, передає видання F.A.Z. із посиланням на дипломатичні кола.

Обидві країни вже передали Києву десятки власних бойових танків радянської розробки для підтримки країни в її боротьбі з російським агресором.

В рамках так званого кільцевого обміну Німеччина погодилась замінити їх у меншій кількості на відремонтовані Leopard 2A4, тобто не найновіші версії. Перші з цих танків були доставлені до Праги і Братислави в грудні, і навчання екіпажів вже розпочалося.

На конференції в Рамштайні 20 січня обидві країни можуть запропонувати утриматися від подальших поставок і передати танки Україні. Йдеться про 30 танків Leopard, які були викуплені і зберігаються промисловістю після того, як були зняті з озброєння зі швейцарських і німецьких складів.

Планувалося поставляти близько двох танків на місяць, причому Берлін брав на себе витрати. Інший партнер по кільцевому обміну, Греція, нещодавно провела переговори з Міністерством оборони щодо можливості передачі Україні вже поставлених бойових машин піхоти Marder, оскільки німецькі запаси, ймовірно, не дозволять здійснити швидке постачання.

З огляду на очевидно узгоджену пропозицію, тиск на німецький уряд продовжує зростати. Раніше Польща кілька разів заявляла, що поставить Україні кілька своїх танків Leopard, а інші країни вказували, що вони в принципі готові це зробити. Не виключено, що США вже заздалегідь дізналися про заплановану акцію і будуть готові поставити старі танки "Абрамс" до Праги і Братислави за короткострокову компенсацію.

Раніше більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2.