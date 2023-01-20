Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Словаччина і Чехія готові віддати Україні танки Leopard

20 січня 2023, 14:45
Словаччина і Чехія готові віддати Україні танки Leopard
Фото: dw.com
Питання буде обговорюватись на конференції в Рамштайні

Словаччина і Чехія мали отримати танки Leopard 2 з Німеччини, у Рамштайні можуть запропонувати доставити їх в Україну, передає видання F.A.Z. із посиланням на дипломатичні кола.

Обидві країни вже передали Києву десятки власних бойових танків радянської розробки для підтримки країни в її боротьбі з російським агресором.

В рамках так званого кільцевого обміну Німеччина погодилась замінити їх у меншій кількості на відремонтовані Leopard 2A4, тобто не найновіші версії. Перші з цих танків були доставлені до Праги і Братислави в грудні, і навчання екіпажів вже розпочалося.

На конференції в Рамштайні 20 січня обидві країни можуть запропонувати утриматися від подальших поставок і передати танки Україні. Йдеться про 30 танків Leopard, які були викуплені і зберігаються промисловістю після того, як були зняті з озброєння зі швейцарських і німецьких складів.

Планувалося поставляти близько двох танків на місяць, причому Берлін брав на себе витрати. Інший партнер по кільцевому обміну, Греція, нещодавно провела переговори з Міністерством оборони щодо можливості передачі Україні вже поставлених бойових машин піхоти Marder, оскільки німецькі запаси, ймовірно, не дозволять здійснити швидке постачання.

З огляду на очевидно узгоджену пропозицію, тиск на німецький уряд продовжує зростати. Раніше Польща кілька разів заявляла, що поставить Україні кілька своїх танків Leopard, а інші країни вказували, що вони в принципі готові це зробити. Не виключено, що США вже заздалегідь дізналися про заплановану акцію і будуть готові поставити старі танки "Абрамс" до Праги і Братислави за короткострокову компенсацію.

Раніше більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні танків Leopard 1 та Leopard 2.


ЧехіяСловаччинатанкиLeopard

Останні матеріали

путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється