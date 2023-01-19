Бундестаг провалив голосування про надання Україні танків Leopard

Пропозицію передали до Комітету у закордонних справах для подальшого обговорення

Більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2, повідомляє "Європейська правда".

Після кількагодинних дебатів Бундестаг передав пропозицію депутатської групи ХДС/ХСС про постачання німецьких бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 до Комітету у закордонних справах для подальшого обговорення.

ХДС/ХСС вимагали негайного голосування, але зазнали невдачі через голосування фракцій правлячої коаліції – соціал-демократів, "Зелених" і вільних демократів, а також крайніх "Альтернативи для Німеччини" та "Лівих".

Водночас і консерватори, й три фракції правлячої коаліції виступили за продовження військової підтримки України. Проти традиційно висловились ультраправі й ультраліві.