Чехія оголосила локдаун через COVID-19
Про це, як повідомляє кореспондент "Укрінформу", уряд ЧР домовився на екстренному засіданні.
Щонайменше до 3 листопада, завершення надзвичайного стану, в країні будуть закриті магазини роздрібної торгівлі, окрім тих, що торгують найнеобхіднішим, а також аптек. Призупиняють роботу заклади значної частини сфери послуг.
Готелі й пансіони не зможуть приймати гостей, що приїжджають на відпочинок.
Громадяни мають обмежити соціальні контакти і, за можливості, працювати з дому.
Також обмежено вільне пересування громадян: залишати домівки можна або з робочою метою, або для відвідування лікарень і магазинів, а також родичів, які потребують допомоги. Можливі прогулянки у парках і садах.
Ще раніше у Чехії на дистанційне навчання перевели школи на університети, закрили музеї, театри і заклади харчування.
Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула висловив побоювання виникнення гострої нестачі медичного персоналу в чеських лікарнях і неможливості вчасно надати допомогу всім хворим. Влада в прискореному порядку розширює кількість ліжок у лікарнях, залучає лікарів-добровольців, а також іноземних фахівців, у тому числі зі США.
У самому уряді також уже є захворілі - міністр внутрішніх справ Ян Гамачек і міністр сільського господарства Мирослав Томан.
У Чеській Республіці минулої доби було зафіксовано рекорд приросту нових випадків інфікування COVID-19 – 11 984.
У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено понад 41 млн випадків зараження коронавірусом, із них за добу - понад 175 тис.
Нагадаємо, що станом на 21 жовтня в Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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