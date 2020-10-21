Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Чехія оголосила локдаун через COVID-19

Щонайменше, до 3 листопада, завершення надзвичайного стану, в країні будуть закриті магазини роздрібної торгівлі, окрім тих, що торгують найнеобхіднішим, а також аптек
Уряд Чехії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби оголосив локдаун, починаючи з 22 жовтня.
Чехія оголосила локдаун через COVID-19 Фото: ukrinform.ua

Про це, як повідомляє кореспондент "Укрінформу", уряд ЧР домовився на екстренному засіданні.

Щонайменше до 3 листопада, завершення надзвичайного стану, в країні будуть закриті магазини роздрібної торгівлі, окрім тих, що торгують найнеобхіднішим, а також аптек. Призупиняють роботу заклади значної частини сфери послуг.

Готелі й пансіони не зможуть приймати гостей, що приїжджають на відпочинок.

Громадяни мають обмежити соціальні контакти і, за можливості, працювати з дому.

Також обмежено вільне пересування громадян: залишати домівки можна або з робочою метою, або для відвідування лікарень і магазинів, а також родичів, які потребують допомоги. Можливі прогулянки у парках і садах.

Ще раніше у Чехії на дистанційне навчання перевели школи на університети, закрили музеї, театри і заклади харчування.

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула висловив побоювання виникнення гострої нестачі медичного персоналу в чеських лікарнях і неможливості вчасно надати допомогу всім хворим. Влада в прискореному порядку розширює кількість ліжок у лікарнях, залучає лікарів-добровольців, а також іноземних фахівців, у тому числі зі США.

У самому уряді також уже є захворілі - міністр внутрішніх справ Ян Гамачек і міністр сільського господарства Мирослав Томан.

У Чеській Республіці минулої доби було зафіксовано рекорд приросту нових випадків інфікування COVID-19 – 11 984.

У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено понад 41 млн випадків зараження коронавірусом, із них за добу - понад 175 тис.

Нагадаємо, що станом на 21 жовтня в Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2020 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.