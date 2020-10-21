В Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 2 686 пацієнтів

21 жовтня (станом на 9:00) в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 8 644 випадки; Волинська область - 11 367 випадків; Дніпропетровська область - 11 705 випадків; Донецька область - 7 629 випадків; Житомирська область - 10 634 випадки; Закарпатська область - 12 112 випадків; Запорізька область - 6 784 випадки; Івано-Франківська область - 17 214 випадків; Кіровоградська область - 1 697 випадків; м. Київ - 31 869 випадків; Київська область - 13 419 випадків; Львівська область - 25 702 випадки; Луганська область - 2 686 випадків; Миколаївська область - 6 256 випадків; Одеська область - 19 957 випадків; Полтавська область - 6 880 випадків; Рівненська область - 16 428 випадків; Сумська область - 9 509 випадків; Тернопільська область - 17 970 випадків; Харківська область - 30 272 випадки; Херсонська область - 2 739 випадків; Хмельницька область - 11 561 випадок; Чернівецька область - 18 314 випадків; Черкаська область - 7 314 випадків; Чернігівська область - 7 164 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 жовтня до Центру надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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