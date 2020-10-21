В Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 8 644 випадки;
Волинська область - 11 367 випадків;
Дніпропетровська область - 11 705 випадків;
Донецька область - 7 629 випадків;
Житомирська область - 10 634 випадки;
Закарпатська область - 12 112 випадків;
Запорізька область - 6 784 випадки;
Івано-Франківська область - 17 214 випадків;
Кіровоградська область - 1 697 випадків;
м. Київ - 31 869 випадків;
Київська область - 13 419 випадків;
Львівська область - 25 702 випадки;
Луганська область - 2 686 випадків;
Миколаївська область - 6 256 випадків;
Одеська область - 19 957 випадків;
Полтавська область - 6 880 випадків;
Рівненська область - 16 428 випадків;
Сумська область - 9 509 випадків;
Тернопільська область - 17 970 випадків;
Харківська область - 30 272 випадки;
Херсонська область - 2 739 випадків;
Хмельницька область - 11 561 випадок;
Чернівецька область - 18 314 випадків;
Черкаська область - 7 314 випадків;
Чернігівська область - 7 164 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 жовтня до Центру надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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