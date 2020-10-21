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В Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 2 686 пацієнтів
21 жовтня (станом на 9:00) в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 8 644 випадки;

Волинська область - 11 367 випадків;

Дніпропетровська область - 11 705 випадків;

Донецька область - 7 629 випадків;

Житомирська область - 10 634 випадки;

Закарпатська область - 12 112 випадків;

Запорізька область - 6 784 випадки;

Івано-Франківська область - 17 214 випадків;

Кіровоградська область - 1 697 випадків;

м. Київ - 31 869 випадків;

Київська область - 13 419 випадків;

Львівська область - 25 702 випадки;

Луганська область - 2 686 випадків;

Миколаївська область - 6 256 випадків;

Одеська область - 19 957 випадків;

Полтавська область - 6 880 випадків;

Рівненська область - 16 428 випадків;

Сумська область - 9 509 випадків;

Тернопільська область - 17 970 випадків;

Харківська область - 30 272 випадки;

Херсонська область - 2 739 випадків;

Хмельницька область - 11 561 випадок;

Чернівецька область - 18 314 випадків;

Черкаська область - 7 314 випадків;

Чернігівська область - 7 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 жовтня до Центру надійшло 7 216 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 386 531 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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21 10 2020 11:14
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