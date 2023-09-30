Чехія передає Україні ліцензії на виробництво гвинтівок CZ Bren і боєприпасів

Під час Міжнародного форуму оборонної промисловості DFNC1 члени чеської делегації обговорили з українською стороною спільні проєкти і вирішили надати права на виготовлення флагманських проєктів.

Про це Міністерство оборони Чехії написало на сайті .

Проєкти наразі перебувають на різних стадіях розроблення і можливості початку співробітництва за новими.

"До основних, так званих флагманських, проєктів належить передача виробництва гвинтівки Bren 2 "Січ" компанії Česká zbrojovka або лінії з виробництва малокаліберних боєприпасів компанії Sellier&Bellot. Серед інших спільних проєктів - виробництво гільз для великокаліберних боєприпасів із твердого полімеру, що є інноваційним рішенням в умовах дефіциту сировини. Обговорювалася, наприклад, співпраця в сфері виробництва бронетехніки, бойових машин піхоти або постачання спеціальних шасі Tatra. І, нарешті, вельми перспективною видається співпраця в сфері безпілотних літальних апаратів і пов'язаних із ними технологій", - йдеться в релізі.

Заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець додав, що чеська підтримка України перейшла від рівня військової допомоги та постачання готової продукції до довгострокового інтенсивного оборонно-промислового співробітництва за участю не лише армій, а й підприємств оборонної промисловості, як державних, так і приватних.

"Однак ми хочемо просунути цю співпрацю ще далі", - казав Блажковець.

Також після форуму стало відомо, що Baykar інвестує в Україну $100 млн.