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Чехія перевіряє компанії, які могли постачати рф обладнання для виробництва зброї

04 липня 2025, 16:49
Чехія перевіряє компанії, які могли постачати рф обладнання для виробництва зброї
Фото: ukrinform.ua
Мова може йти про товари, які були поставлені до 2022 року.

Служба безпеки та інформації Чехії перевіряє чеськи компаній, які експортували до росії обладнання для виробництва озброєння. 

Про це повідомив речник BIS Ладислав Штіха, передає iRozhlas.

Служба проведе розслідування щодо компаній, про які попереджав президент України Володимир Зеленський. 

Раніше вин заявив журналістам, що деякі компанії, серед яких вісім чеських та тринадцять німецьких, продовжують передавати рф обладнання для виробництва зброї. 

"Офіційно ми поки що не отримали жодного списку ймовірних вітчизняних експортерів. Тому дуже важко висловитися щодо того, про які компанії та товари йдеться", - заявив Штіха.

За його словами, перелік експортів товарів, на які сьогодні накладено ембарго, відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, коли санкції ще не були застосовані. 

"Однак майже напевно, що в жодному випадку не йдеться про прямий експорт з Чехії до росії, який без ліцензії неможливий, і такі товари не могли б легально перетнути кордон", - додав Штіха.

Мова може йти про товари, які поставлені до 2022 року або реекспортовані через інші країни. 

Своєю чергою газета "Українська правда" писала, що у посередництві постачання комплектуючих до російських ракет бере участь остравська фірма  Leseft International s.r.o.

На що Штіха відповів: 

"Ця фірма нам не невідома".

Речник додав, що багато компаній подають заявки на ліцензію щодо експорту до так званих безпечних країн, серед яких і держави ЄС. Попри те, що компанії зобов'язуються, що покупець стане кінцевим споживачем, інколи трапляються випадки, коли товари перепродаються і через треті країни реекспортуються до Росії.

"Компанії часто захищаються тим, що вони не знали про подальший перепродаж, і дуже важко довести їм протилежне", - пояснив Штіха.

Також він звернув увагу на брак коштів та людей, які потрібні для боротьби з експортом заборонених товарів. 

"Ця сфера вимагає все більше фінансових ресурсів і кадрових ресурсів. Наразі бракує і того, і іншого. Проти сотень компаній, які намагаються експортувати до Росії, стоять лише кілька десятків експертів з боку держави", - підсумував речник.

Раніше президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів.

РосіяЧехіязброя

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