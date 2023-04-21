Чехія підтримує Україну в питанні перевезення зерна до країн ЄС

Міністри аграрної політики та продовольства України та сільського господарства Чеської Республіки обговорили ситуацію із перевезенням української агропродукції.

Чеський міністр Зденек Некула запевнив, що Україна має повну підтримку в цьому питанні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Чеської Республіки Зденеком Некулою. Микола Сольський подякував колезі за підтримку України, за рішення і заяви чеської сторони про необхідність збереження "Шляхів солідарності", умов транзиту та імпорту української аграрної продукції, та недоцільності прийняття односторонніх рішень", - йдеться у пресрелізі.

Міністр сільського господарства Чехії запевнив Сольського у повній підтримці України.