Чехія підтримує Україну в питанні перевезення зерна до країн ЄС
Чеський міністр Зденек Некула запевнив, що Україна має повну підтримку в цьому питанні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Чеської Республіки Зденеком Некулою. Микола Сольський подякував колезі за підтримку України, за рішення і заяви чеської сторони про необхідність збереження "Шляхів солідарності", умов транзиту та імпорту української аграрної продукції, та недоцільності прийняття односторонніх рішень", - йдеться у пресрелізі.
Міністр сільського господарства Чехії запевнив Сольського у повній підтримці України.Раніше Польща погодилася розблокувати лише транзит української агропродукції, але тимчасова заборона на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України діятиме і надалі.