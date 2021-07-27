Чехія планує побудувати завод з виробництва акумуляторів для електрокарів

Перший крок до побудови гігафабрики. В уряді ми щойно затвердили формулювання меморандуму між ČEZ та урядом Чехії в особі Міністерства промисловості та торгівлі. Очікувані інвестиції - понад 50 млрд. чеських крон - створять мінімально 2,3 тис. робочих місць

У Чехії має з’явитися "гігафабрика" з виробництва акумуляторів для електромобілів з інвестиціями майже 2 млн євро.

Відповідний меморандум між урядом ЧР в особі Міністерства промисловості та торгівлі та промисловою групою ČEZ (одним з найважливіших виробників, дистриб'юторів і торговців у галузі електроенергії, тепла та природного газу) про підтримку щодо будівництва заводу акумуляторів для електромобілів було укладено в понеділок, повідомив міністр промисловості та транспорту Карел Гавличек у своєму Твіттер, передає Укрінформ.

"Перший крок до побудови гігафабрики. В уряді ми щойно затвердили формулювання меморандуму між ČEZ та урядом Чехії в особі Міністерства промисловості та торгівлі. Очікувані інвестиції - понад 50 млрд. чеських крон - створять мінімально 2,3 тис. робочих місць", - йдеться у дописі.

Підписання меморандуму заплановано на сьогоднішній ранок.

Будівництво заводу літієвих акумуляторів для автомобілів планується у північній Чехії, в районі Рудних гір на кордоні з Німеччиною. Уряд Чехії веде переговори щодо проєкту з німецьким автовиробником Volkswagen (до складу якого також входить чеський автовиробник Škoda Auto). Загалом Volkswagen планує створити 6 заводів акумуляторів в Європі до 2030 року.

У Чехії, за оцінками, налічує близько 3 відсотків світових джерел літію - переважна більшість у районі Чиновець ​​та невелика кількість у Славковському лесі. Родовище біля Чиновця, поблизу якого і планується побудувати гігафабрику, є найбільшим у Європі.