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Чехія планує побудувати завод з виробництва акумуляторів для електрокарів

Перший крок до побудови гігафабрики. В уряді ми щойно затвердили формулювання меморандуму між ČEZ та урядом Чехії в особі Міністерства промисловості та торгівлі. Очікувані інвестиції - понад 50 млрд. чеських крон - створять мінімально 2,3 тис. робочих місць
У Чехії має з’явитися "гігафабрика" з виробництва акумуляторів для електромобілів з інвестиціями майже 2 млн євро.
Чехія планує побудувати завод з виробництва акумуляторів для електрокарів Фото: з вільного доступу
Відповідний меморандум між урядом ЧР в особі Міністерства промисловості та торгівлі та промисловою групою ČEZ (одним з найважливіших виробників, дистриб'юторів і торговців у галузі електроенергії, тепла та природного газу) про підтримку щодо будівництва заводу акумуляторів для електромобілів було укладено в понеділок, повідомив міністр промисловості та транспорту Карел Гавличек у своєму Твіттер, передає Укрінформ.
 
"Перший крок до побудови гігафабрики. В уряді ми щойно затвердили формулювання меморандуму між ČEZ та урядом Чехії в особі Міністерства промисловості та торгівлі. Очікувані інвестиції - понад 50 млрд. чеських крон - створять мінімально 2,3 тис. робочих місць", - йдеться у дописі.
 
Підписання меморандуму заплановано на сьогоднішній ранок.
 
Будівництво заводу літієвих акумуляторів для автомобілів планується у північній Чехії, в районі Рудних гір на кордоні з Німеччиною. Уряд Чехії веде переговори щодо проєкту з німецьким автовиробником Volkswagen (до складу якого також входить чеський автовиробник Škoda Auto). Загалом Volkswagen планує створити 6 заводів акумуляторів в Європі до 2030 року.
 
У Чехії, за оцінками, налічує близько 3 відсотків світових джерел літію - переважна більшість у районі Чиновець ​​та невелика кількість у Славковському лесі. Родовище біля Чиновця, поблизу якого і планується побудувати гігафабрику, є найбільшим у Європі.
 
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27 07 2021 13:54
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