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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Каліфорнії з наступного року запускають службу доставки без водіїв

Спочатку технологія матиме суворі обмеження, доки її ретельно не перевірять
Стартап Nuro планує запуск робототехніки, яка з наступного року у Каліфорнії доставлятиме покупцям товари без людини за кермом.
У Каліфорнії з наступного року запускають службу доставки без водіїв Доставка без водія

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Японська компанія Softbank, що фінансує стартап Nuro, отримала дозвіл на відкриття комерційної служби доставки без водіїв у Каліфорнії. Вона тестувала автомобілі R2 у штаті раніше, а після отримання дозволу зможе стягувати платню за свої послуги.

Автомобілі R2 компанія розробила для автономної роботи без водія та пасажирів. R2 використовує радіолокаційні, телевізійні та 360-градусні камери для керування власним рухом. Транспортні засоби фірми мають обмеження у швидкості до 56 км/год, і їздитимуть тільки за умов ясної погоди.

Машина складається з двох відділень з регульованою температурою для доставки. Після того, як покупець введе код, двері R2 відчиняються і користувач може забрати замовлення.

Як зазначає видання, під час попереднього судового розгляду щодо отримання дозволу у Х'юстоні, штат Техас, R2 доставив піцу від компанії Domino’s, бакалію від мережі супермаркетів Kroger та товари для мережі магазинів Walmart.

Професор Девід Бейлі з Бірмінгемського університету сказав, що «спочатку технологія матиме суворі обмеження, доки її ретельно не перевірять. Наприклад, транспортні засоби зможуть їздити лише на вулицях міста з обмеженням швидкості у 56 км/год, а менші боти для доставки Nuro матимуть обмеження до 40 км/год».

Nuro — не єдина компанія, що тестує формат доставки без водіїв. У жовтні автономні таксі почали працювати у Феніксі, штат Арізона, у рамках послуги Waymo від Google. Подібний сервіс, який фінансується інтернет-гігантом Alibaba, тестують у найбільшому місті Китаю — Шанхаї.

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26 12 2020 10:26
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