У Каліфорнії з наступного року запускають службу доставки без водіїв

Спочатку технологія матиме суворі обмеження, доки її ретельно не перевірять

Стартап Nuro планує запуск робототехніки, яка з наступного року у Каліфорнії доставлятиме покупцям товари без людини за кермом.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Японська компанія Softbank, що фінансує стартап Nuro, отримала дозвіл на відкриття комерційної служби доставки без водіїв у Каліфорнії. Вона тестувала автомобілі R2 у штаті раніше, а після отримання дозволу зможе стягувати платню за свої послуги.

Автомобілі R2 компанія розробила для автономної роботи без водія та пасажирів. R2 використовує радіолокаційні, телевізійні та 360-градусні камери для керування власним рухом. Транспортні засоби фірми мають обмеження у швидкості до 56 км/год, і їздитимуть тільки за умов ясної погоди.

Машина складається з двох відділень з регульованою температурою для доставки. Після того, як покупець введе код, двері R2 відчиняються і користувач може забрати замовлення.

Як зазначає видання, під час попереднього судового розгляду щодо отримання дозволу у Х'юстоні, штат Техас, R2 доставив піцу від компанії Domino’s, бакалію від мережі супермаркетів Kroger та товари для мережі магазинів Walmart.

Професор Девід Бейлі з Бірмінгемського університету сказав, що «спочатку технологія матиме суворі обмеження, доки її ретельно не перевірять. Наприклад, транспортні засоби зможуть їздити лише на вулицях міста з обмеженням швидкості у 56 км/год, а менші боти для доставки Nuro матимуть обмеження до 40 км/год».

Nuro — не єдина компанія, що тестує формат доставки без водіїв. У жовтні автономні таксі почали працювати у Феніксі, штат Арізона, у рамках послуги Waymo від Google. Подібний сервіс, який фінансується інтернет-гігантом Alibaba, тестують у найбільшому місті Китаю — Шанхаї.

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