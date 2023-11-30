Чехія пожертвує до фонду допомоги Україні НАТО до €2,5 мільйонів

Трастовий фонд діє з 2016 року і є інструментом невійськової допомоги Україні.

Чехія оголосила про виділення €2,5 млн до трастового фонду Україна-НАТО для невійськової допомоги.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні чеського уряду напередодні, повідомляє Česke noviny.

Як зазначили в МЗС Чехії, пропозиція враховує необхідність у сучасному зовнішньополітичному контексті відображення зростаючої складності міжнародної безпекової ситуації в активізації зусиль, спрямованих на збереження підтримки України серед пріоритетів євроатлантичної спільноти.

Трастовий фонд діє з 2016 року і є інструментом невійськової допомоги Україні. Зокрема, щодо таких товарів, як пальне, медикаменти, продукти харчування, зимовий одяг і системи захисту від безпілотників.

Нгадаємо, Німеччина виділить у фонд Україна-НАТО ще €11,5 млн.