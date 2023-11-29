Німеччина виділить у фонд Україна-НАТО ще €11,5 млн – Бербок

Міністр також додала, що Рада Україна-НАТО стане "силою, яка наблизить Україну до НАТО".

У середу, 29 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про додатковий внесок у розмірі 11,5 мільйона євро в Цільовий фонд Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

Міністр також додала, що Рада Україна-НАТО стане "силою, яка наблизить Україну до НАТО".

"Рада Україна-НАТО стане рушійною силою, яка наблизить Україну до НАТО. Стандарти Альянсу, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними в цьому процесі. Німеччина робить додатковий внесок у розмірі 11,5 мільйона євро до Цільового фонду Україна-НАТО" , — зазначила Бербок.

Вона також звернула увагу на зниження уваги громадськості до війни росії проти України і підкреслила, що "це прикро".

"Атаки з боку росії на цивільну інфраструктуру зараз важчі, ніж будь-коли. Ось чому ми всі повинні працювати над тим, щоб продовжувати зміцнювати зимовий захисний щит для України", — додала міністерка.

У середу, 29 листопада, у Брюсселі закінчилося перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на ній було схвалено "амбітну" робочу програму на наступний рік.

"Наразі ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги, допомагаючи Україні перейти від обладнання та стандартів радянських часів до обладнання та стандартів НАТО. А також забезпечити повну взаємодію їхніх збройних сил із нашими збройними силами", — заявив Столтенберг.

Інавгураційне засідання Ради Україна — НАТО провели влітку 2023 року під час Вільнюського саміту Альянсу. Тоді її створили як "новий спільний орган, у якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співпраці та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО". Відтоді Рада збиралася двічі: на рівні послів у липні та ще раз у жовтні.

Нещодавно, глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною "зимовий щит".