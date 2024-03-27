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Чехія розширила список санкцій проти рф

27 березня 2024, 18:29
Чехія розширила список санкцій проти рф
Туди потрапив й Віктор Медведчук.

Уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапив екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський.

Про це пише чеське видання iROZHLAS.

Уряд розширив національний список санкцій на двох фізичних і одну юридичну особу. Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука та пропагандиста Артема Марчевського, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За словами Прем'єра, санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розробити операцію впливу в Чехії.

"Потенційно це може мати серйозний вплив на безпеку Чехії та ЄС", – додав він.

Нагадаємо, що у квітні 2022-го Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно його арештував. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до росії.

Чехіясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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