ПОЛІТИКА НОВИНИПечерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном до 31 грудня народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якому інкримінують держзраду і замах на розграбування національних цінностей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медведчуку змінили домашній арешт на особисте зобов'язання у справі про держзраду
У відомстві пояснили, що граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим
Фото: Ukrinform
Про це Укрінформу повідомили в Офісі генпрокурора.
У відомстві пояснили, що граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим. А особисте зобов'язання - єдиний запобіжний захід, про який наразі могла клопотати сторона обвинувачення.
Крім того, Медведчук має: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися із Києва та Київської області, утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками, здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.
Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт у справі про державну зраду та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Водночас він перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня в іншій справі. Його підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
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