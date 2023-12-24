Чехія також платитиме українським біженцям за повернення в Україну
Про це пише сайт чеського президента.
Головне положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.
Разом з тим, закон передбачає надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну.
Розмір цієї підтримки наразі не відомий, його ще погоджюуть.
Українські біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця наступного року.
В разі, якщо біженці захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони мають будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.
В листопаді ЄС оновив дані українців, які мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. В Чехії перебувало більше 350 тисяч українців.