Чехія також платитиме українським біженцям за повернення в Україну

Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону lex Ukraine, який регулює статус українців, які перебувають в країні з початку повномасштабного вторгнення рф.

Про це пише сайт чеського президента.

Головне положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Разом з тим, закон передбачає надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну.

Розмір цієї підтримки наразі не відомий, його ще погоджюуть.

Українські біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця наступного року.

В разі, якщо біженці захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони мають будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

В листопаді ЄС оновив дані українців, які мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. В Чехії перебувало більше 350 тисяч українців.