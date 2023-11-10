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Понад 4 млн 186 тисяч українців мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС

10 листопада 2023, 20:47
Понад 4 млн 186 тисяч українців мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС
Фото з вільного доступу
Найбільше українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії.

Станом на 30 вересня цього року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4 186 165 осіб, які виїхали з України через бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Євростат.

Найбільше українських біженців прийняли такі країни:

  • Німеччина – 1 194 900 осіб (28,3% від загальної кількості);
  • Польща – 958 655 осіб (23,1%);
  • Чехія – 357 960 осіб (8,8%).

З серпня 2023 року кількість біженців зросла на 31 920 осіб (0,8%). Найбільше зростання відбулося в Німеччині (на 19 205 осіб; +1,6%), Нідерландах (на 3 685 осіб; +2,8%) та Ірландії (на 2 875 осіб; 3,2%).

Водночас зменшилася кількість переселенців у Чехії (-7 125; -2%), Франції (-2 155; -3,2%), Польщі (-1 895, -0,2%), Словенії (-405; -4,6%) та Люксембургу (-10; -0,2%).

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