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Чехія в середині квітня може скасувати комендантську годину і пом'якшити карантин

Уряд Чеської Республіки готується з 12 квітня пом'якшити жорсткі карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.
Чехія в середині квітня може скасувати комендантську годину і пом Фото: ukrinform.ua

Про це заявив перший віцепрем'єр і глава МВС країни Ян Гамачек, передає Укрінформ.

За словами політика, якщо упродовж наступного тижня епідситуація в республіці не погіршиться, влада має намір скасувати комендантську годину, що діє зараз з 21:00 до 5:00, і заборону на пересування між регіонами. Крім того, учні та студенти зможуть повернутися за парти.

Як заявив Гамачек, з 26 квітня в Чехії зможуть відкритися магазини та підприємства надання побутових послуг населенню, а за умови дотримання підвищених заходів санітарно-епідеміологічної безпеки, роботу відновлять тераси кафе і ресторанів.

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04 04 2021 10:25
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