НОВИНИУряд Чеської Республіки готується з 12 квітня пом'якшити жорсткі карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехія в середині квітня може скасувати комендантську годину і пом'якшити карантин
Фото: ukrinform.ua
Про це заявив перший віцепрем'єр і глава МВС країни Ян Гамачек, передає Укрінформ.
За словами політика, якщо упродовж наступного тижня епідситуація в республіці не погіршиться, влада має намір скасувати комендантську годину, що діє зараз з 21:00 до 5:00, і заборону на пересування між регіонами. Крім того, учні та студенти зможуть повернутися за парти.
Як заявив Гамачек, з 26 квітня в Чехії зможуть відкритися магазини та підприємства надання побутових послуг населенню, а за умови дотримання підвищених заходів санітарно-епідеміологічної безпеки, роботу відновлять тераси кафе і ресторанів.
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04 04 2021 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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