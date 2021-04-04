Чехія в середині квітня може скасувати комендантську годину і пом'якшити карантин

Уряд Чеської Республіки готується з 12 квітня пом'якшити жорсткі карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.

Про це заявив перший віцепрем'єр і глава МВС країни Ян Гамачек, передає Укрінформ.

За словами політика, якщо упродовж наступного тижня епідситуація в республіці не погіршиться, влада має намір скасувати комендантську годину, що діє зараз з 21:00 до 5:00, і заборону на пересування між регіонами. Крім того, учні та студенти зможуть повернутися за парти.

Як заявив Гамачек, з 26 квітня в Чехії зможуть відкритися магазини та підприємства надання побутових послуг населенню, а за умови дотримання підвищених заходів санітарно-епідеміологічної безпеки, роботу відновлять тераси кафе і ресторанів.

Читайте також: Італія запроваджує триденний локдаун на Великдень