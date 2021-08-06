НОВИНИВлада Чехії заявила, що країна відкриє свої кордони для громадян країн Європейського Союзу та Сербії з 21 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехія відкриє кордони для громадян країн ЄС з 21 червня
Також уряд Чехії підвищив до 1000 осіб ліміт на відвідування культурних заходів. У разі проведення на відкритому повітрі – до 2000 осіб
Фото: ukrinform.ua
Мандрівники при в'їзді в Чехію мають пред'явити докази вакцинації, перенесеної коронавірусної інфекції або надати негативний тест на COVID-19, повідомляє The Sun.
Аналогічний режим діє для громадян Австрії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії.
Також уряд Чехії підвищив до 1000 осіб ліміт на відвідування культурних заходів. У разі проведення на відкритому повітрі – до 2000 осіб.
У школах у більшості регіонів дітям і вчителям буде дозволено припинити носити захисні маски для обличчя в класі.
За даними сайту Worldometer, у Чехії від початку пандемії зафіксували 1 663 998 випадків COVID-19, з них – 30 193 особи померли, 1 627 106 хворих одужали.
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 мільйона летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.
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08 06 2021 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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