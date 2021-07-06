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У світі зафіксували вже понад 174 мільйони випадків коронавірусу

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях
У світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 мільйона летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.
У світі зафіксували вже понад 174 мільйони випадків коронавірусу Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Згідно з цими даними, у світі виявлені 174 052 586 випадків COVID-19, зокрема 3 744 029 – летальних, одужали 157 064 299 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 210 782), Індія (28 909 975), Бразилія (16 947 062), Франція (5 712 753), Туреччина (5 287 980), Росія (5 126 437).
 
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.
 
Україна посідає 16-е місце у загальній статистиці.
 
Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 214 517 осіб; одужали – 2 093 228 осіб; летальних випадків – 51 182; проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.
 
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07 06 2021 09:24
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