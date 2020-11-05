Чехія відкриває ТРЦ, ресторани, кінотеатри, частково - міжнародне сполучення

Термін дії надзвичайного стану, запровадженого Чехією у зв’язку з епідемією, спливає 17 травня

Чехія розпочала наступний етап карантинних обмежень. Зокрема, відкриються ТРЦ, ресторани з літніми майданчиками та кінотеатри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У Чехії починається наступний етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Сьогодні відкриваються торгові центри, перукарні, ресторани та паби, які мають літні майданчики. Також - кіно, музеї та театри.

Дозволили масові заходи за участі не більше 100 осіб, включно зі спортивними тренуваннями та подіями, релігійними заходами, весіллями. Водночас, у разі участі в таких заходах люди зобов’язані носити маски, дотримуватися дистанції та заходів особистої гігієни.

Послаблюються обмеження на кордоні і частково відновлюється міжнародне пасажирське сполучення. Стають можливими поїздки автобусами та залізницями – поки що лише до Німеччини, згодом - до Австрії. Компанії можуть відновити авіарейси до деяких міст Європи.

Частково відкриваються школи: відновлюють навчання учні випускних класів середньої та старшої школи, але у класі одночасно знаходитимуться не більше 15 людей.

Термін дії надзвичайного стану, запровадженого Чехією у зв’язку з епідемією, спливає 17 травня.

Останні 10 днів у Чехії щоденно реєструють менше 100 нових заражень коронавірусом. За словами головного епідеміолога, заступника міністра охорони здоров’я Романа Примули, якщо після цього послаблення щоденна кількість випадків зросте до 400 і більше - обмеження відновлять.

Якщо ж ситуація не зміниться, наступний етап послаблення обмежень відбудеться 25 травня: відкриються готелі, ресторани зможуть приймати відвідувачів і всередині, дозволять масові заходи за участі до 500 осіб.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Словаччини, Чехії та Австрії обговорюють можливе послаблення вимог щодо перетину кордонів, якщо ситуція у всіх трьох країнах буде і далі покращуватися.

Нагадаємо, що низка країн готується до поступового зняття запроваджених через пандемію COVID-19 обмежень