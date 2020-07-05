Низка країн готується до поступового зняття запроваджених через пандемію COVID-19 обмежень

Експерти МОЗ Бельгії зазначають, що в країні утримується тенденція щодо поступового поліпшення епідеміологічної ситуації. Розвиток ситуації з коронавірусом вони оцінюють як "важливий та обнадійливий"

До поступового послаблення надзвичайних заходів, запроваджених через пандемію, готується Іспанія - одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Автономні спільноти країни почали передавати до іспанського міністерства охорони здоров’я пропозиції щодо поступового зняття обмежень.

У країнах Європи в четвер кількість летальних випадків серед пацієнтів із коронавірусом перевищила 150 тис., водночас низка країн відзначає тенденцію щодо поступового поліпшення ситуації та готується до виходу із запровадженого через пандемію карантину, пише "Інтерфакс-Україна".

У Сербії в четвер о 5:00 за місцевим часом (6:00 за к. ч.) завершилася остання комендантська година, запроваджена для стримування поширення коронавірусу COVID-19.

У країні відновлює роботу громадський транспорт, люди віком понад 65 років можуть вільно переміщатися містами. Дозволені негрупові прогулянки.

Водночас низка обмежень усе ще діятиме. Так, у громадському транспорті, ресторанах і кафе обов'язковим є використання рукавичок і захисних масок, необхідно підтримувати соціальну дистанцію у два метри. Поки що не дозволені масові зібрання, зачинені театри і кінотеатри. Школи продовжують працювати онлайн.

Очікується, що святкування днів народження, весіль, хрестин за участю великої кількості людей знову буде дозволено з 15 червня.

Від початку епідемії в Сербії діагностовано 9791 випадок зараження COVID-19. Від ускладнень, пов'язаних із зараженням, померли 203 людини.

До поступового послаблення надзвичайних заходів, запроваджених через пандемію, готується Іспанія - одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Автономні спільноти країни почали передавати до іспанського міністерства охорони здоров’я пропозиції щодо поступового зняття обмежень.

Йдеться про перехід від нульової фази до першої відповідно до плану, запропонованого наприкінці квітня іспанським урядом. У рамках першої фази, перехід до якої можна буде розпочати з наступного понеділка, почнуть відкриватися дрібні торговельні точки, спортзали, готелі, при цьому йдеться лише про номери, а не про місця скупчення людей - холи, бари і ресторани. Буде дозволено обмежене відвідування храмів. Відновиться робота агропромислових і риболовецьких господарств, стане можливим переміщення всередині провінцій.

За даними міністерства охорони здоров'я Іспанії, за останню добу в країні від ускладнень, спричинених зараженням коронавірусом, померли 213 людей, діагностовано 764 нові випадки зараження. Загалом від початку епідемії в країні заразилися майже 257 тис. людей, із них 26 тис. померли, 164 тис. одужали.

Експерти МОЗ Бельгії зазначають, що в країні утримується тенденція щодо поступового поліпшення епідеміологічної ситуації. Розвиток ситуації з коронавірусом вони оцінюють як "важливий та обнадійливий".

У Бельгії за останню добу зареєстровано 80 нових летальних випадків серед осіб, що заразилися коронавірусом, напередодні цей показник дорівнював 110. У лікарнях Бельгії нині госпіталізовані 2688 пацієнтів із зараженням коронавірусом. Це на 180 менше, ніж днем раніше.

Влада Бельгії має намір запровадити більше послаблень, ніж планувалося. Так, з 10 травня сім'ям буде дозволено приймати у себе до чотирьох гостей - завжди тих самих, які відвідують лише ту саму сім'ю, а з 11 травня планується відкрити непродовольчі магазини за суворого дотримання ними правил санітарної безпеки.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії сягнула 51420, зафіксовано 8415 летальних кінців.

Влада Ірану зазначає, що в країні зберігається "відносно стабільна" ситуація з коронавірусом. За останню добу в країні померли 68 людей із коронавірусом, що на 10 менше, ніж у середу.

За добу виявлено 1485 нових заражень, що майже вдвічі перевищує показник, зафіксований 3 травня, - тоді добовий приріст заражених у країні становив 802.

Проте представник іранського МОЗ Кіануш Джаханпур зазначив, що у понад 950 нових інфікованих спостерігається легкий або помірний прояв симптомів зараження.

За даними МОЗ, загалом у країні від початку пандемії COVID-19 діагностовано 103 135 заражень, кількість смертельних випадків - 6 486. Водночас понад 82 тис. хворих уже одужали й виписані з лікарень.

В Індії кількість випадків інфікування коронавірусом COVID-19 збільшилася за добу на 3561, отже, загальна їх кількість від початку епідемії сягнула 52 952.

Крім того, зафіксовано ще 89 випадків смерті людей з коронавірусом. Отже, загальна кількість летальних випадків сягнула 1783. Як повідомляють індійські ЗМІ, спостерігається зростання випадків COVID-19 у таких містах, як Делі, Мумбай та Ахмадабад.

Ці показники значно менші, ніж у таких країнах, як США, Велика Британія, Італія.

У свою чергу індійська влада зазначає, що такі показники стали можливими завдяки ранньому запровадженню режиму ізоляції.

У материковому Китаї, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу, за минулу добу зареєстровано вісім випадків зараження коронавірусом - два привнесені ззовні і шість безсимптомних внутрішніх.

За добу в країні не зафіксовано жодного летального кінця, пов'язаного з коронавірусом.

Із грудня від ускладнень, спричинених коронавірусом, у Китаї померли 4 633 людини, зареєстровано 82 885 випадків зараження, з них 1 680 - ввезені з-за кордону.

Водночас у Німеччині не поспішають говорити про закінчення пандемії COVID-19. Влада країни вважає, що пандемічна ситуація триватиме щонайменше до кінця 2020 року. Глава відомства федерального канцлера ФРН Хельге Браун вважає, що це ще досить оптимістичний прогноз.

"Зараз ми живемо не в період після пандемії, а в середині її, тієї, яка нас супроводжуватиме ще довго. Якщо говорити з оптимізмом - то щонайменше цей рік", - сказав Браун.

Станом на 7 травня в Німеччині налічується 168 276 випадків зараження COVID-19, 7 277 осіб із коронавірусом померли.

У Швеції зберігаються високі темпи поширення коронавірусу. У країні від наслідків зараження COVID-19 померли вже понад 3000 людей, що на 1000 більше, ніж було зафіксовано два тижні тому.

За добу в країні зареєстровано 99 випадків смерті, діагностовано 705 нових випадків зараження коронавірусом.

Загалом у країні від початку пандемії виявлено більше ніж 24,6 тис. заражень. Водночас 4 074 хворих одужали.

Як повідомляють західні ЗМІ, в четвер кількість летальних кінців від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 в Європі перевищила 150 тис., що становить понад 50% випадків смерті людей з коронавірусом у всьому світі.

За кількістю виявлених випадків зараження COVID-19 і летальних кінців пацієнтів із коронавірусом, як і раніше, лідирує США. За останніми даними, в країні діагностовано 1 263 243 випадки зараження, 74 810 інфікованих померли.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, станом на 15:47 за к. ч. 7 травня загалом у світі зафіксовано 3 846 978 заражень COVID-19. Із них 265 886 людей померли.

Нині хворіють 2 265 332 людини, 48 068 перебувають у важкому стані.

Водночас 1 315 760 осіб, що заразилися коронавірусною інфекцією, одужали.

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