Чехія виступає за реформування Радбезу ООН

Міністерство Зовнішніх Справ Чехії виступило за реформування Ради Безпеки ООН.

Про це висловився глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Йдеться в Twitter політика.

"Я згоден із президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою", - затвіттив глава МЗС Чехії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Ради безпеки ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН перешкоджати спробам РФ зловживати головуванням у Радбезі, яке починається 1 квітня.