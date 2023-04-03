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Чехія виступає за реформування Радбезу ООН

03 квітня 2023, 11:29
Чехія виступає за реформування Радбезу ООН
Міністерство Зовнішніх Справ Чехії виступило за реформування Ради Безпеки ООН.

Про це висловився глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Йдеться в Twitter політика. 

"Я згоден із президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою", - затвіттив глава МЗС Чехії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Ради безпеки ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН перешкоджати спробам РФ зловживати головуванням у Радбезі, яке починається 1 квітня.

Нагадаємо, що з 1 квітня цього року росія починає головування в Раді безпеки ООН.
ООНЧехіяРадбез ООН

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