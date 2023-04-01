Від сьогодні росія починає головування в Раді безпеки ООН

росія протягом квітня цього року головуватиме в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомили в ООН.

Йдеться в Twitter.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", - написано в твіті.

До складу Радбезу входять 5 постійних членів ООН, включаючи росію, Велику Британію, Францію, США і Китай, Вони мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Радбез розглядає та приймає рішення з питань безпеки, яким зобов'язані слідувати інші члени ООН.

Нагадаємо, що росія постійно блокує рішення щодо війни в Україні, які направлені проти неї.

Раніше посол США заявив, що росія "не повинна бути" в Раді безпеки ООН.