росія "не повинна бути" в Раді безпеки ООН — посол США

Томас-Грінфілд заявила, що очікує від росії "професійної поведінки" на посаді голови Радбезу ООН, хоча в неї є сумніви.

росія не повинна бути постійним членом Ради Безпеки ООН. Під час свого головування москва може просувати дезінформацію проти України, США та інших країн.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Euronews.

"росія є постійним членом Ради Безпеки. Вона не повинна бути ним через те, що вона робить в Україні", - заявила вона.

Посол додала, що статут ООН не дозволяє змінити статус рф постійного члена.

Томас-Грінфілд заявила, що очікує від росії "професійної поведінки" на посаді голови Радбезу ООН, хоча в неї є сумніви.

"Ми також очікуємо, що вони шукатимуть можливості для просування своєї кампанії дезінформації проти України, США і всіх наших союзників. За будь-якої можливості ми висловлюватимемо наше занепокоєння діями росії", - додала посол, заявивши, що Вашингтон засуджує воєнні злочини та порушення прав людини, які росія вчиняє в Україні.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН є міжнародним органом, відповідальним за підтримання миру. До неї можуть надходити скарги від країн, Рада голосує і ухвалює рішення з питань безпеки, яких зобов'язані дотримуватися інші члени ООН.

До складу Ради входять 10 ротованих і п'ять постійних членів, включно з росією, Великою Британією, Францією, США і Китаєм, які мають право вето. москва має очолити виконавчий орган із 1 квітня на місяць, замінивши Мозамбік.

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