Чехія визнає росію найсерйознішою загрозою для країни

Нова оборонна стратегія Чехії має намір визнати росію як "найсерйознішу загрозу для країни".

Владі це дасть змогу посилити оборонний сектор.

Про це повідомляє Seznam Správy.

Затвердження документа знаходиться на фінальній стадії.

"Імовірність військового нападу на Чехію чи одну з держав НАТО та ЄС є найвищою з часів закінчення холодної війни. росія представлятиме найсерйознішу загрозу безпеці Чеської Республіки та її союзників у довгостроковій перспективі", - написано в документі Міноборони Чехії.

В новій стратегії написано, що війна в Україні підтвердила необхідність членства Чехії в НАТО, який має стримувати супротивника від нападу та захищатися від можливої ​​агресії.

"У зв’язку зі зростаючою агресивністю Росії головним завданням оборонної політики Чехії є всебічна підготовка до довготривалої оборонної війни високої інтенсивності з технічно розвиненим супротивником, оснащеним ядерною зброєю", - йдеться в документі.

Країна має створити добре озброєні і навчені збройні сили, а також підготувати територію до можливого перекидання великої кількості сил союзників, мовиться в документі.

"Чехія займає особливу позицію в оборонних планах альянсу через наше географічне розташування. Очевидно, що в рамках будь-яких заходів стримування чи навіть операції колективної оборони територією Чеської Республіки рухатимуться десятки тисяч військових союзників", - розказав директор Департаменту оборонної політики та стратегії Міністерства оборони Ян Їреш.

В новій стратегії ще звертається увага на те, що оборону Чеської Республіки не можуть забезпечувати тільки професійні військові, але більшу роль в обороні повинні відігравати підготовлені та наявні резерви збройних сил.

Раніше стало відомо, що Чехія бореться за фінансування зброї для України.