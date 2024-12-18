Чехія визнала депортацію кримських татар геноцидом

Про це одноголосно проголосували всі депутати.

Сьогодні, 18 грудня, Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

Про це повідомила глава української делегації до ПАРЄ Марія Мезенцева.

"Слово від делегації має Мустафа Джемілєв. Сенат аплодує стоячи", – заявила вона.

Мезенцева додала, що сенат Чехії одноголосно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом в Україні, Латвії та Литві.

А одними з перших ще в 2022 році канадці одноголосно визнали масову депортацію кримських татар актом геноциду.