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В ООН передали заклик Меджлісу щодо визнання депортації геноцидом

"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу"
Постпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.
В ООН передали заклик Меджлісу щодо визнання депортації геноцидом Фото: 112.ua

"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні Постійнеого представництва України при ООН у Тwitter, повідомляє "Українська правда"


Фото: документ 

Зазначається, що звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

18 травня відзначається День пам'яті жертв депортації кримських татар.

Нагадаємо, що у Києві влаштували мітинг до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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18 05 2019 19:57
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