НОВИНИПостпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ООН передали заклик Меджлісу щодо визнання депортації геноцидом
"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу"
Фото: 112.ua
"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні Постійнеого представництва України при ООН у Тwitter, повідомляє "Українська правда"
Фото: документ
Зазначається, що звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.
18 травня відзначається День пам'яті жертв депортації кримських татар.
Нагадаємо, що у Києві влаштували мітинг до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
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18 05 2019 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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