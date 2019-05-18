В ООН передали заклик Меджлісу щодо визнання депортації геноцидом

"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу"

Постпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.

"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні Постійнеого представництва України при ООН у Тwitter, повідомляє "Українська правда"



Фото: документ

Зазначається, що звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

18 травня відзначається День пам'яті жертв депортації кримських татар.

Нагадаємо, що у Києві влаштували мітинг до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.