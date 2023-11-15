Чехія заморозить всі державні активи росії

Уряд Чехії хоче заморозити всі державні активи росії на своїй території.

Сьогодні уряд підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Про це міністр написав в X (Twitter).

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", - йдеться в дописі.

Ліпавський не конкретизував обсяг цих активів і термінів втілення рішення.

Міністр МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.

Також Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента росії "Госзагрансобственность".

"Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні", - сказав міністр.

Крім того, в вересні Чехія визнала росію найсерйознішою загрозою для країни.