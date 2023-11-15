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Чехія заморозить всі державні активи росії

15 листопада 2023, 21:36
Чехія заморозить всі державні активи росії
Фото: gettyimages.com
Уряд Чехії хоче заморозити всі державні активи росії на своїй території.

Сьогодні уряд підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Про це міністр написав в X (Twitter).

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується",  - йдеться в дописі. 

Ліпавський не конкретизував обсяг цих активів і термінів втілення рішення.

Міністр МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.

Також Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента росії "Госзагрансобственность".

"Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні", - сказав міністр. 

Крім того, в вересні Чехія визнала росію найсерйознішою загрозою для країни.

 

Чехіяактиви рф

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