Чехія заморозить всі державні активи росії
Сьогодні уряд підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.
Про це міністр написав в X (Twitter).
"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", - йдеться в дописі.
Ліпавський не конкретизував обсяг цих активів і термінів втілення рішення.
Міністр МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з "Госзагрансобственностью", розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.
Також Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента росії "Госзагрансобственность".
"Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні", - сказав міністр.
Крім того, в вересні Чехія визнала росію найсерйознішою загрозою для країни.