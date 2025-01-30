Чехія запровадила санкції проти трьох чиновників МВС Грузії

Їм заборонять в'їжджати в країну.

Уряд Чехії ввів санкції щодо трьох високопосадовців МВС Грузії. Чиновникам заборонять в'їжджати до країни.

"За моєю пропозицією уряд наклав санкції на трьох співробітників МВС Грузії. Причина – їх пряма відповідальність за жорстоке придушення протестів у Грузії минулого року. По-простому – карателі. І ми не хочемо, щоб вони були в Чехії", – написав глава чеського МЗС.