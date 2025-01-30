Чехія запровадила санкції проти трьох чиновників МВС Грузії
30 січня 2025, 11:11
Фото: з вільного доступу
Їм заборонять в'їжджати в країну.
Уряд Чехії ввів санкції щодо трьох високопосадовців МВС Грузії. Чиновникам заборонять в'їжджати до країни.
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та "Ехо Кавказу".
"За моєю пропозицією уряд наклав санкції на трьох співробітників МВС Грузії. Причина – їх пряма відповідальність за жорстоке придушення протестів у Грузії минулого року. По-простому – карателі. І ми не хочемо, щоб вони були в Чехії", – написав глава чеського МЗС.
Видання "Ехо Кавказу" пише, що санкції введено стосовно:
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- голови Департаменту патрульної поліції Важі Сірадзе;
- начальника департаменту з особливих доручень Звіада Харазішвілі (Хареба);
- його заступника Мірзи Кезевадзе.
Чехія стала п'ятою країною в ЄС, яка запровадила санкції щодо Грузії. Раніше про обмеження оголосили Естонія, Литва, Латвія та Німеччина. Крім того, санкції щодо представників "Грузинської мрії" та МВС запроваджено Україною, Великою Британією та США.