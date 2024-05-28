Уряд Чехії зібрав більше 1,6 млрд євро на купівлю артснарядів для потреб ЗСУ.

Про це сьогодні розказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

"Прибули в Прагу на запрошення Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США", - йдеться в дописі.

Він додав, що під час двосторонньої зустрічі з Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро.

"Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану Прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні", - заявив Шмигаль.

За його словами, серед тем розмови це спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці.

"Вдячні Чехії за всебічну підтримку", - підсумував прем’єр.

Нагадаємо, у лютому Павел повідомив, що Чехія знайшла поза межами Євросоюзу 500 тисяч боєприпасів 155-го калібру (НАТОвського) і 300 тисяч боєприпасів 122-го калібру ("радянського") які можуть бути доставлені в Україну за кілька тижнів за умови фінансування.