Чехія знайшла ще 200 тисяч боєприпасів для України

155 мм снаряди можуть закупити додатково до вже обіцяних 300 тисяч одиниць.

Уряд Чехії може організувати закупівлю ще 200 тисяч артилерійських боєприпасів для Збройних сил України на додаток до обіцяних раніше 300 тисяч одиниць.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, пишуть Ceskenoviny.

Закупівля додаткових 200 тисяч артснарядів може відбутися в необов'язковому порядку.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - сказав він.

Фіала додав, що станом на сьогодні ініціативи закупівлі боєприпасів для ЗСУ в країнах поза межами ЄС приєдналися 18 країн.

Днями ми повідомляли, що президент Чехії створив диво з боєприпасів: 800 000 набоїв для України. Країни, де купують боєприпаси - не уточнюються, але ймовірно, мова йде про ті, де досі зберігали нейтралітет у війні або не виступали відкрито проти росії: Південна Корея, Південна Африка і Туреччина.