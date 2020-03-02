Чехія зупиняє пряме авіасполучення з Китаєм

В низці держав національні перевізники тимчасово призупинили всі польоти у материковий Китай

Прага має 12 рейсів на тиждень з Китаєм, які виконують три китайські авіакомпанії. Минулого року 188 тисяч пасажирів скористалися прямим сполученням між країнами в обох напрямках.

Уряд Чехії схвалив заборону прямих перельотів між Чехією та Китаєм через спалах коронавірусу – польоти припиняться з 9 лютого, повідомляє "ЕКономічна правда".

Прага має 12 рейсів на тиждень з Китаєм, які виконують три китайські авіакомпанії. Минулого року 188 тисяч пасажирів скористалися прямим сполученням між країнами в обох напрямках.

Кількість загиблих у Китаї в результаті зараження вірусом сягнула 361, кількість заражених людей зросла до понад 17 тисяч.

За межами Китаю є понад 150 підтверджених випадків зараження вірусом та зареєстровано один випадок смерті - на Філіппінах.

Різні країни вводять обмеження різного ступеня на подорожі до та з Китаю. США та Австралія заборонили в'їзд всім іноземцям, які недавно відвідали країну.

В низці держав національні перевізники тимчасово призупинили всі польоти у материковий Китай. Серед них Єгипет, Фінляндія, Індонезія, Велика Британія, Італія.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Нагадаємо, що на Філіппінах зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу поза межами Китаю.