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Чехія зупиняє пряме авіасполучення з Китаєм

В низці держав національні перевізники тимчасово призупинили всі польоти у материковий Китай
Прага має 12 рейсів на тиждень з Китаєм, які виконують три китайські авіакомпанії. Минулого року 188 тисяч пасажирів скористалися прямим сполученням між країнами в обох напрямках.
Чехія зупиняє пряме авіасполучення з Китаєм Фото: reuters.com

Уряд Чехії схвалив заборону прямих перельотів між Чехією та Китаєм через спалах коронавірусу – польоти припиняться з 9 лютого, повідомляє "ЕКономічна правда".

Прага має 12 рейсів на тиждень з Китаєм, які виконують три китайські авіакомпанії. Минулого року 188 тисяч пасажирів скористалися прямим сполученням між країнами в обох напрямках.

Кількість загиблих у Китаї в результаті зараження вірусом сягнула 361, кількість заражених людей зросла до понад 17 тисяч.

За межами Китаю є понад 150 підтверджених випадків зараження вірусом та зареєстровано один випадок смерті - на Філіппінах.

Різні країни вводять обмеження різного ступеня на подорожі до та з Китаю. США та Австралія заборонили в'їзд всім іноземцям, які недавно відвідали країну.

В низці держав національні перевізники тимчасово призупинили всі польоти у материковий Китай. Серед них Єгипет, Фінляндія, Індонезія, Велика Британія, Італія.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 

Нагадаємо, що на Філіппінах зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу поза межами Китаю.

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03 02 2020 11:31
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