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На Філіппінах зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу поза межами Китаю

Померлим виявився 44-річний китаєць, який прилетів із Уханю у січні
Влада Філіппін зафіксувала смерть від китайського коронавірусу. Це перший смертельний випадок поза межами Китаю.
На Філіппінах зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу поза межами Китаю Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє CNN, повідомляє "Громадське".

Померлим виявився 44-річний китаєць, який прилетів із Уханю у січні.

Його супутниця, 38-річна китаянка, була першою на Філіппінах у кого підтвердили коронавірус.

Обох пацієнтів лікували в ізоляторах у лікарні Маніли.

Міністр охорони здоров'я Франциско Дюк заявив, що влада працює з посольством Китаю, щоб з повагою поводитися з останками людини, дотримуючись міжнародного протоколу щодо стримування захворювання.

Нагадаємо, що Австралія закриває свої кордони для туристів з Китаю через поширення смертельного коронавірусу.

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02 02 2020 10:44
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