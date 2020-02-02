ЗДОРОВ'Я НОВИНИВлада Філіппін зафіксувала смерть від китайського коронавірусу. Це перший смертельний випадок поза межами Китаю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Філіппінах зафіксували перший смертельний випадок від коронавірусу поза межами Китаю
Померлим виявився 44-річний китаєць, який прилетів із Уханю у січні
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє CNN, повідомляє "Громадське".
Померлим виявився 44-річний китаєць, який прилетів із Уханю у січні.
Його супутниця, 38-річна китаянка, була першою на Філіппінах у кого підтвердили коронавірус.
Обох пацієнтів лікували в ізоляторах у лікарні Маніли.
Міністр охорони здоров'я Франциско Дюк заявив, що влада працює з посольством Китаю, щоб з повагою поводитися з останками людини, дотримуючись міжнародного протоколу щодо стримування захворювання.
Нагадаємо, що Австралія закриває свої кордони для туристів з Китаю через поширення смертельного коронавірусу.
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02 02 2020 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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