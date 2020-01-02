Австралія закриває свої кордони для туристів з Китаю через поширення смертельного коронавірусу
Як пише CNN, прем’єр також зазначив, що австралійцям, які прибуватимуть з Китаю, доведеться провести два тижні в карантині, повідомляє "Громадське". Уряд виділить пів мільйона масок для них. В аеропортах встановлять термометри та проводитимуть спеціальні перевірки.
Також Австралія рекомендує своїм громадянам не подорожувати до материкового Китаю через поширення смертельного коронавірусу за межі провінції Хубей.
Раніше влада США оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через розповсюдження у світі китайського коронавірусу. Зокрема до США заборонили в’їзд іноземцям, які упродовж останніх 14 днів були у Китаї.
Нагадаємо, що Україна очікує постачання тест-систем для діагностики нового коронавірусу
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