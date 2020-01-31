Україна очікує постачання тест-систем для діагностики нового коронавірусу

За словами Кузіна, тест-системи розміщуватимуться у центральній референс-лабораторії, в разі необхідності їх розподілятимуть у регіони

Кузін зазначив, що наразі кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 9,776 тис., із них 213 - летальних. У 20 країнах, окрім Китаю, підтверджено 99 випадків захворюваності на новий коронавірус, у трьох країнах зафіксовано передання вірусу від людини до людини.

Україна очікує постачання тест-систем для діагностики нового типу коронавірусу #nCoV2019, повідомив виконувач обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін на прес-конференції в Києві у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо постачання тест-систем. Отримали підтвердження у компанії-виробника, що системи перебувають на фінальному етапі тестування. Перше постачання передбачатиме один комплект на 100 досліджень. Загалом ми зробили замовлення чотирьох таких комплектів тест-систем", - сказав він.

За словами Кузіна, тест-системи розміщуватимуться у центральній референс-лабораторії, в разі необхідності їх розподілятимуть у регіони.

Кузін зазначив, що наразі кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 9,776 тис., із них 213 - летальних. У 20 країнах, окрім Китаю, підтверджено 99 випадків захворюваності на новий коронавірус, у трьох країнах зафіксовано передання вірусу від людини до людини.

Він також наголосив, що "у 254 пасажирів і 15 членів екіпажу рейсу, який прибуде в п'ятницю до Києва з Китаю, скарги на стан здоров'я відсутні".

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль зазначив, що "дії МОЗ і ЦГЗ нині є достатніми" для запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

"Ми готуємо проект дій уряду на випадок, якщо ситуація стане критичною і будуть випадки інфікування. Наразі в кожному регіоні визначено маршрут пацієнта, ми повідомлені про наявність засобів для боротьби, також налагоджено систему епідемічних сповіщень", - додав він.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт наголосив, що оголошена ВООЗ надзвичайна ситуація міжнародного значення означає посилення готовності країн і посилену розробку вакцин.

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