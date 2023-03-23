Чехи купили Україні РСЗВ RM-70 з ракетами
На неї громадяни Чехії зібрали понад $1,3 млн.
Повідомляє Сeske Noviny.
"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета – понад 2,3 млн доларів. Машина коштує майже 784 тисячі доларів. Наша мета – відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", – розказав автор ініціативи Подарунок Путіну Мартін Ондрачек.
Ракетна установка пройшла капремонт, включно з ремонтом двигуна, платформи шасі, системи управління вогнем.
"Це повністю комплексний ремонт, включно з двигуном, платформою шасі, ракетними установками або системою управління вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", – розповів директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.
Раніше стало відомо, що в Чехії закрили лазівку, через яку росіяни й білоруси могли отримувати чеські візи.