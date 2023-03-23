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Чехи купили Україні РСЗВ RM-70 з ракетами

23 березня 2023, 19:13
Чехи купили Україні РСЗВ RM-70 з ракетами
Україна протягом тижнів отримає реактивну установку РМ-70 і 365 ракет.

На неї громадяни Чехії зібрали понад $1,3 млн. 

Повідомляє Сeske Noviny.

"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета – понад 2,3 млн доларів. Машина коштує майже 784 тисячі доларів. Наша мета – відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", – розказав автор ініціативи Подарунок Путіну Мартін Ондрачек.

Ракетна установка пройшла капремонт, включно з ремонтом двигуна, платформи шасі, системи управління вогнем.

"Це повністю комплексний ремонт, включно з двигуном, платформою шасі, ракетними установками або системою управління вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", – розповів директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.

Раніше стало відомо, що в Чехії закрили лазівку, через яку росіяни й білоруси могли отримувати чеські візи.

 

ЧехіяРСЗВRM-70

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