Чехи купили Україні РСЗВ RM-70 з ракетами

Україна протягом тижнів отримає реактивну установку РМ-70 і 365 ракет.

На неї громадяни Чехії зібрали понад $1,3 млн.

Повідомляє Сeske Noviny.

"Сьогодні ми перевищили 1,3 млн доларів, наша мета – понад 2,3 млн доларів. Машина коштує майже 784 тисячі доларів. Наша мета – відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала якесь обладнання", – розказав автор ініціативи Подарунок Путіну Мартін Ондрачек.

Ракетна установка пройшла капремонт, включно з ремонтом двигуна, платформи шасі, системи управління вогнем.

"Це повністю комплексний ремонт, включно з двигуном, платформою шасі, ракетними установками або системою управління вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування", – розповів директор з розвитку STV Group Іво Стрейчек.