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"Чекаємо рок-н-ролу": Кулеба розповів про плани у відносинах України з США

Міністр закордонних справ України очікує "динамічних і драйвових" відносин з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена, пріоритетами у яких будуть три напрямки.
"Чекаємо рок-н-ролу": Кулеба розповів про плани у відносинах України з США Фото: з вільних джерел
Як пише "Європейська правда", про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН.
 
"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами - це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини - у реалізації реформ", - зазначив Дмитро Кулеба.
 
Третім пріоритетом він назвав відносини в економічній сфері, що охоплює інвестиції в Україну та торгівлю на світових ринках.  
 
Глава МЗС додав, що відновлення посади спецпредставника Державного департаменту США щодо України, яку раніше обіймав Курт Волкер, було б позитивним кроком, але це - не головне. 
 
"Досвід наявності цієї посади позитивний, ми були б задоволені, якби вона була відновлена. … Але дуже важливо, щоб Україною в Америці займався не лише спецпредставник, а щоб уся державна машина США усвідомлювала, що Україна - це суперважливий партнер у Європі. І для цього треба, щоб у Держдепі, в Міноборони, Мінфіні, Конгресі — скрізь були прихильники України, які б допомагали нам розвивати ці відносини. А буде конкретна посада чи не буде — це вже другорядне питання", - зазначив Дмитро Кулеба. 
 
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31 12 2020 13:37
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