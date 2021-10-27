Чемпіонат світу з художньої гімнастики стартував у Японії Чемпіонат світу завершиться 31 жовтня

У Кітакюсю (Японія) у середу, 27 жовтня, стартував 37-й чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Вікторія Онопрієнко Фото: Укрінформ

Відкрили світову першість кваліфікаційні змагання у вправах з м'ячем та обручем, передає Укрінформ. Українка Вікторія Онопрієнко показала п'ятий результат із м'ячем та восьмий - з обручем. У Христини Пограничної дев'ята та восьма позиції відповідно. Пізніше сьогодні відбудуться фінали цих вправ. Чемпіонат світу завершиться 31 жовтня. Нагадаємо, що українська художня гімнастка Христина Погранична виграла усі можливі золоті медалі на Міжнародному турнірі "Happy Cup Ghent 2017".

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