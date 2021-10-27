СПОРТ НОВИНИУ Кітакюсю (Японія) у середу, 27 жовтня, стартував 37-й чемпіонат світу з художньої гімнастики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіонат світу з художньої гімнастики стартував у Японії
Чемпіонат світу завершиться 31 жовтня
Вікторія Онопрієнко Фото: Укрінформ
Відкрили світову першість кваліфікаційні змагання у вправах з м'ячем та обручем, передає Укрінформ.
Українка Вікторія Онопрієнко показала п'ятий результат із м'ячем та восьмий - з обручем. У Христини Пограничної дев'ята та восьма позиції відповідно.
Пізніше сьогодні відбудуться фінали цих вправ.
Чемпіонат світу завершиться 31 жовтня.
Нагадаємо, що українська художня гімнастка Христина Погранична виграла усі можливі золоті медалі на Міжнародному турнірі "Happy Cup Ghent 2017".
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