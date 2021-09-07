Через аномальну спеку в Канаді загинули мільярд молюсків та риб

Морський біолог з Університету Британської Колумбії Крістофер Гарлі підрахував, що понад мільярд морських тварин могли загинути унаслідок незвичної спеки

Понад мільярд молюсків та риб уздовж узбережжя Тихого океану в Канаді загинули ймовірно внаслідок рекордної спеки минулого тижня. Експерти попереджають про вразливість екосистем, не звиклих до екстремальних температур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian

Зазначається, що після п'ятиденної спеки над західною частиною Канади та північно-західними штатами США температура на узбережжі піднялася до 40°C. Сильна спека призвела до загибелі сотень людей у провінції Британська Колумбія та спричинила сотні лісових пожеж, які наразі палають по всій провінції.

Морський біолог з Університету Британської Колумбії Крістофер Гарлі підрахував, що понад мільярд морських тварин могли загинути унаслідок незвичної спеки.

За словами науковця, на узбережжі неподалік Ванкувера він побачив безліч морських жителів - мідій, равликів, морських зірок, молюсків, які фактично були "зварені" у надмірно теплій воді.

Масова загибель молюсків тимчасово вплине на якість води, оскільки мідії та молюски допомагають фільтрувати воду та створювати умови для інших видів морських тварин.

Також надходили повідомлення про знайдених на узбережжі мертвих риб та устриць.

Як повідомлялося, під час аномальної спеки Британська Колумбія три дні поспіль оновлювала всеканадський температурний рекорд. Екстремальні погодні умови забрали сотні життів й зумовили лісові пожежі, що повністю знищили містечко Літтон.