Через атаку дронів найбільший російський НПЗ "Лукойла" зупинив роботу

Після ударів безпілотників пошкоджено установку, яка забезпечує понад 50% виробництва.

Нафтопереробний завод "Лукойла" у Нижегородській області росії зупинив роботу найбільшої первинної установки з переробки нафти.

Про це пише агенство Reuters.

Установку зупинили після пожежі через атаку безпілотника.

На заводі внаслідок атаки дронів пошкоджено установку АВТ-6, яка забезпечує більше 50% виробництва НПЗ.

Загалом завод переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробки.

Нагадаємо, що сьогодні вночі під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ рф.