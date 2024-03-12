Через атаку дронів найбільший російський НПЗ "Лукойла" зупинив роботу
Нафтопереробний завод "Лукойла" у Нижегородській області росії зупинив роботу найбільшої первинної установки з переробки нафти.
Про це пише агенство Reuters.
Установку зупинили після пожежі через атаку безпілотника.
На заводі внаслідок атаки дронів пошкоджено установку АВТ-6, яка забезпечує більше 50% виробництва НПЗ.
Загалом завод переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробки.
Нагадаємо, що сьогодні вночі під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ рф.