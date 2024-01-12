Через атаки хуситів Tesla призупинила виробництво авто в Німеччині
Про це пише німецька радіо- та телестанція DW.
"Через брак компонентів ми змушені призупинити виробництво на заводі Gigafactory в Берліні-Бранденбурзі в період з 29 січня по 11 лютого, за винятком кількох ділянок", - пише німецьке ЗМІ.
В компанії Tesla пояснили, що дефіцит компонентів виник через зміну судноплавних маршрутів, оскільки підтримувані Іраном бойовики-хусити атакують кораблі в Червоному морі на знак солідарності з палестинським ісламістським угрупованням Хамас, яке воює з Ізраїлем в секторі Гази.
В Tesli додали, що збройні конфлікти в Червоному морі і пов'язані з ними зміни транспортних маршрутів між Європою і Азією через мис Доброї Надії також впливають на виробництво в громаді Грюнгайде в землі Бранденбург.
В компанії уточнили, що значно довший час транспортування створює прогалину в ланцюгах постачання.
Нагадаємо, що вночі США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.
Це стали першими ударами по підтримуваному Іраном угрупованню з моменту, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі.