Через атаки хуситів Tesla призупинила виробництво авто в Німеччині

Виробник електрокарів Tesla Ілона Маска призупинить виробництво більшості авто на своєму заводі поблизу столиці Німеччини Берліна на 2 тижні через атаки на Червоному морі.

Про це пише німецька радіо- та телестанція DW.

"Через брак компонентів ми змушені призупинити виробництво на заводі Gigafactory в Берліні-Бранденбурзі в період з 29 січня по 11 лютого, за винятком кількох ділянок", - пише німецьке ЗМІ.

В компанії Tesla пояснили, що дефіцит компонентів виник через зміну судноплавних маршрутів, оскільки підтримувані Іраном бойовики-хусити атакують кораблі в Червоному морі на знак солідарності з палестинським ісламістським угрупованням Хамас, яке воює з Ізраїлем в секторі Гази.

В Tesli додали, що збройні конфлікти в Червоному морі і пов'язані з ними зміни транспортних маршрутів між Європою і Азією через мис Доброї Надії також впливають на виробництво в громаді Грюнгайде в землі Бранденбург.

В компанії уточнили, що значно довший час транспортування створює прогалину в ланцюгах постачання.

Нагадаємо, що вночі США і Британія завдали авіаударів по базах хуситів в Ємені.

Це стали першими ударами по підтримуваному Іраном угрупованню з моменту, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі.