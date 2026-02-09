Через дефіцит ракет Patriot балістика рф влучала по енергетиці України – FT

А Зеленський дорікав за це європейцям.

Під час масованих російських комбінованих атак на українську енергетику у січні пускові установки комплексів Patriot стояли порожніми.

У цей час балістичні ракети рф безперешкодно обстрілювали електростанції.

Про це пише Financial Times.

Через критичний брак ракет-перехоплювачів PAC-3, які єдині на озброєнні українських військових можуть знищувати балістику, бійці протиповітряної оборони не могли відбивати удари по енергетичних об'єктах.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що інколи трапляться випадки, коли деякі зенітні комплекси перед атаками залишаються зовсім без боєкомплекту. Окрім того, коли масовані удари відбуваються по одному місту чи регіону, системи NASAMS та IRIS-T не завжди встигають перезаряджатися.

Під час виступу на економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський розкритикував європейців за недостатність фінансування, що нібито призвело до дефіциту ракет для ППО і критичних влучань по інфраструктурі.