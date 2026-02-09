Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Через дефіцит ракет Patriot балістика рф влучала по енергетиці України – FT

09 лютого 2026, 08:10
Через дефіцит ракет Patriot балістика рф влучала по енергетиці України – FT
Фото: ДСНС України / Telegram
А Зеленський дорікав за це європейцям.

Під час масованих російських комбінованих атак на українську енергетику у січні пускові установки комплексів Patriot стояли порожніми.

У цей час балістичні ракети рф безперешкодно обстрілювали електростанції.

Про це пише Financial Times.

Через критичний брак ракет-перехоплювачів PAC-3, які єдині на озброєнні українських військових можуть знищувати балістику, бійці протиповітряної оборони не могли відбивати удари по енергетичних об'єктах.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що інколи трапляться випадки, коли деякі зенітні комплекси перед атаками залишаються зовсім без боєкомплекту. Окрім того, коли масовані удари відбуваються по одному місту чи регіону, системи NASAMS та IRIS-T не завжди встигають перезаряджатися.

Під час виступу на економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський розкритикував європейців за недостатність фінансування, що нібито призвело до дефіциту ракет для ППО і критичних влучань по інфраструктурі. 

війнаенергетикаPatriotВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється