Через допінг збірну України з важкої атлетики можуть дискваліфікувати на Олімпіаді

Українську важкоатлетку та ​​абсолютну чемпіонку світу Аліну Марущак відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил.

Після завершення останніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 Україна вже втретє порушила правила допінгу у важкій атлетиці.

Про це інформує Inside the Games.

Розгляд трьох справ триває і українці мають змогу довести свою невинність, але якщо спортсмени отримають відсторонення на чотири роки, то збірну України позбавлять усіх олімпійських квот у важкій атлетиці.

На початку березня у пробі Марущак виявили заборонений препарат гідрохлоротіазид.

Федерація важкої атлетики України вже отримала результати аналізів. На сайті федерації не згадується про це, пише видання.