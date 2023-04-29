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Через допінг збірну України з важкої атлетики можуть дискваліфікувати на Олімпіаді

29 квітня 2023, 17:43
Через допінг збірну України з важкої атлетики можуть дискваліфікувати на Олімпіаді
Фото: apnews.com
Українську важкоатлетку та ​​абсолютну чемпіонку світу Аліну Марущак відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил.

Після завершення останніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 Україна вже втретє порушила правила допінгу у важкій атлетиці.

Про це інформує Inside the Games.

Розгляд трьох справ триває і українці мають змогу довести свою невинність, але якщо спортсмени отримають відсторонення на чотири роки, то збірну України позбавлять усіх олімпійських квот у важкій атлетиці.

На початку березня у пробі Марущак виявили заборонений препарат гідрохлоротіазид.

Федерація важкої атлетики України вже отримала результати аналізів. На сайті федерації не згадується про це, пише видання. 

Також в ПАРЄ закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов.
олімпіадаУкраїнадопінг

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