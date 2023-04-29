Через допінг збірну України з важкої атлетики можуть дискваліфікувати на Олімпіаді
Після завершення останніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 Україна вже втретє порушила правила допінгу у важкій атлетиці.
Про це інформує Inside the Games.
Розгляд трьох справ триває і українці мають змогу довести свою невинність, але якщо спортсмени отримають відсторонення на чотири роки, то збірну України позбавлять усіх олімпійських квот у важкій атлетиці.
На початку березня у пробі Марущак виявили заборонений препарат гідрохлоротіазид.
Федерація важкої атлетики України вже отримала результати аналізів. На сайті федерації не згадується про це, пише видання.Також в ПАРЄ закликають не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов.